Gobierno buscará darles un vuelco a los subsidios a la gasolina, electricidad y gas

El Gobierno buscará darles un vuelco a la forma en que operan los subsidios de gasolina , electricidad y gas, estableciendo mecanismos de control y entregas más directas de los apoyos para contribuir a que los recursos del Gobierno alcancen.

Cada año hay peleas en el Congreso porque no hay suficiente dinero para cubrir los subsidios a la energía y gas, y en 2022 el país se gastó casi 40 billones de pesos en subsidios a la gasolina.

¿Qué cambiaría en el precio de la gasolina?

Uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo establece mecanismos diferenciales de estabilización de los precios con una focalización definida por el Gobierno, es decir, abre la puerta a que ciertos grupos de la población puedan acceder a una gasolina más barata que el resto. Otro de los artículos busca que solo los habitantes de los municipios de frontera puedan acceder a combustible a precio especial.

En este momento los subsidios a la gasolina funcionan en modo ‘barra libre’: cualquiera que llegue a una estación de servicio puede tanquear todo el combustible y el Gobierno simplemente cubre los faltantes.

¿Van a seguir subsidiando los recibos del gas y la luz?

Los subsidios se van a extender hasta el 2027, pero el Plan de Desarrollo trae una batería de herramientas ‘anticolados’. Por ejemplo, se permitirá que se cruce la información de los estratos de la vivienda con la de ingresos de los hogares para detectar quienes no necesitan de la ayuda.

También se hará un proceso de ‘reasignación’ de los subsidios para garantizar que siempre alcancen para cubrir el mínimo vital de los estratos 1 y 2. Esa es la prioridad.

Pero no todo en este plan es garrote, la zanahoria viene con un programa a 10 años para acabar el uso de leña para cocinar. Esa iniciativa no solo incluye plata para llevar redes de gas o gas a quienes no acceden a este combustible, sino que también se podrán subsidiar las conexiones internas y hasta las estufas.

