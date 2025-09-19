Esto es lo que más regalarán en Amor y Amistad en Colombia, ¿hay sorpresas?

A pocas horas de la celebración de Amor y Amistad en Colombia, Fenalco reveló los resultados de su más reciente encuesta sobre esta fecha, que es una de las más importantes para el comercio del país.

Según el gremio, ocho de cada diez colombianos planean celebrar o ya están celebrando esta fecha especial, lo que confirma las altas expectativas de los comerciantes, quienes ven en esta jornada una oportunidad para seguir impulsando la reactivación de las ventas en el sector.

El estudio muestra que el 66 % de los encuestados participará en el tradicional juego del amigo secreto, una práctica que sigue siendo la favorita para conmemorar el día. De ellos, el 57 % lo juega en el trabajo, el 25 % en familia, el 16 % con compañeros de estudio y el 12 % con amigos. Esta tradición no solo fomenta la integración, sino que también impulsa la compra de pequeños obsequios y experiencias.



¿Qué se regala en Amor y Amistad?

En cuanto a los regalos preferidos por los colombianos, los resultados no sorprenden: en el primer lugar están los chocolates y dulces, con un 20 % de preferencia. En segundo lugar aparecen las invitaciones a comer o salir de rumba, una opción que va desde una cena romántica hasta un plan de amigos. En el tercer puesto, con el 15 %, se encuentra la compra de ropa y calzado, seguida de los bonos de regalo, que permiten mayor flexibilidad al obsequiado.

Otros obsequios que figuran en la lista son la bisutería y joyería, así como cosméticos y perfumería. Llama la atención que las flores, tradicionalmente uno de los regalos más populares en esta fecha, ocupan apenas el séptimo lugar, con un 9 % de las elecciones. Según analistas, esta caída en su preferencia puede estar relacionada con la disponibilidad de flores en cualquier esquina o semáforo, lo que les ha restado exclusividad y sorpresa.



Los mejores regalos para Amor y Amistad en Colombia Foto: referencia, Lexica

El sector comercio espera que esta fecha tenga un impacto positivo en la economía, especialmente en restaurantes, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico. Fenalco proyecta que el flujo de ventas será mayor que en años anteriores, gracias a la combinación de tradición, creatividad en los obsequios y una mayor disposición de los colombianos para invertir en experiencias y detalles que fortalezcan los lazos de amistad y amor.