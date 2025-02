A juicio Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado contra presidente Petro

El congresista Miguel Polo Polo irá a juicio luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia considerara que el político emitió mensajes que pudo incitar a agresiones contra el propio presidente Gustavo Petro y los exintegrantes del M-19.

A Polo Polo se le acusará por el delito de hostigamiento agravado luego de, supuestamente, incitar actos de discriminación política.

El alto tribunal también considera que el congresista usó medios de comunicación para difundir mensajes "instando a eliminar a estas personas".

De quedar en firme la decisión, pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.

Polo Polo se defiende de delito de hostigamiento contra Petro

En su cuenta de X, el congresista afirmó que se defenderá con su abogado Jhonatan Peláez y expresó que su publicación contra el mandatario colombiano y el M-19 "no tiene la capacidad de incitar atentados contra sus miembros".

"La Corte Suprema me llevará a juicio porque considera que llamar guerrillero a Petro y defender a las Fuerzas Militares instiga a mis seguidores a atacar y exterminar a los miembros del M-19. Me defenderé, como siempre lo he hecho, junto con mi abogado @JhonatanPelaezS, porque una publicación contra Petro o el M-19 no tiene la capacidad de incitar atentados contra sus miembros", escribió Polo Polo.

Asimismo, calificó como "exagerada" la decisión de la Corte Suprema y apuntó contra las personas que atacaron a miembros de la fuerza pública durante el estallido social del 2021.

"Quienes sí instigaron a atacar a miembros de nuestra Fuerza Pública y a vandalizar comercios fueron los sectores de izquierda durante el paro, y hoy están libres y gobernando. Consideramos que la Corte ha exagerado con esta decisión", concluyó Polo Polo.