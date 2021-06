“Autodefensas no podían crearse si no había apoyo de las instituciones del Estado”: Mancuso

Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, rindió testimonio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso , en medio del proceso que llevan contra el exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, como comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolova, Héroes de Granada y la banda La Terraza. En la diligencia dijo, entre otras cosas, que las autodefensas fueron apoyadas por distintas entidades del Estado de la época.

“Hubo constante, permanente comunicación con las diferentes entidades, militares, Policía, Ejército y el DAS, para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de las sociedades que componían esas regiones en las diferentes zonas del país. Esto es, necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible llegar y entrar. De ellos teníamos una información inicial y el resguardo para protegernos porque cuando estábamos rompiendo territorio, las tropas que entraban no eran suficientes para enfrentar el grueso de guerrilla que existía en la zona, entonces teníamos que unirnos y estar en combinación para apoyarnos los unos a los otros, por eso es que esos grupos crecían al lado de donde estaban las fuerzas militares en ese momento”, expresó.

Incluso, aseguró que el grupo paramilitar conocido como las Convivir tenían aún más apoyo de esas entidades.

“Cuando las Convivir, era fantástico porque los miembros de las Convivir podían entrar a la Policía, Ejército y el DAS cuando quisieran y a la hora que quisieran, no pasaba nada y de esa manera era más eficiente. Por eso usted observa que las Convivir estaban prácticamente dentro de la Brigada 17”, añadió.

Sobre los homicidios de Eduardo Umaña, Elsa y Mario, Jaime Garzón y Jesús María Valle, a manos de paramilitares, Mancuso aseguró que “eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.

Además, aseguró que le hicieron muchos “mandados” a las autoridades.

“Las mismas autoridades nos daban los listados para dar de baja, de imponer la pena de muerte, personas que eran señaladas por la fuerza pública de reiterar en casos de delincuencia menor o cuatreros", señaló.

El exjefe paramilitar dio su declaración desde una cárcel en Estados Unidos desde donde está pendiente de la decisión sobre su extradición a Colombia o a Italia.