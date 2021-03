MinJusticia se reunió con agregado de EE.UU. para acelerar extradición de Mancuso a Colombia

Desde Barranquilla, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz aseguró a BLU Radio que le preocupa la respuesta efectiva que Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares harán ante la justicia.

“Es otro tema que a mí me preocupa como ministro de Justicia y desde mi época de magistrado de este país lo he dicho: las víctimas tienen derecho a que vengan y les hablen de verdad, justicia y reparación y medidas de no repetición”, declaró Ruiz.

Agregó que se reunió con Kristopher Houghton agregado de Justicia de Estados Unidos con quien habló de los trámites necesarios para traer a Colombia a Mancuso.

“Esta semana incluso me reuní con el agregado judicial de Estados Unidos, con Kristopher y el primer tema que se puso en la mesa es eso, traer a Salvatore Mancuso”.

El ministro Wilson Ruiz aseguró que el Gobierno está haciendo todos los trámites necesarios para que Mancuso regrese al país.

“Que Salvatore Mancuso ya pagó su condena en los Estados Unidos y también nosotros como Ministerio de Justicia en cabeza del presidente Iván Duque estamos haciendo todos los trámites para traerlo a Colombia”.