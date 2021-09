Caso Ana María Castro: juicio de implicados deja más dudas que certezas

A pesar de que la fiscalía presentó un testigo que vio cómo arrojaron a la estudiante Ana María Castro de la camioneta que conducía Paul Naranjo, el 5 de marzo de 2020, los peritos de Medicina Legal no fueron concluyentes en su dictamen, por lo que no se podría garantizar que eso fuera cierto.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó al testigo Daniel Vega, conductor de una aplicación de transportes, quien aseguró que llamó a emergencias luego de presenciar, cuando ya iba para su casa, cómo botaron a la mujer del carro.

“Vi una camioneta que hace un movimiento brusco, abren la puerta del carro y botan o cae la chica al piso y como cae, queda (…)”, indicó en su testimonio.

Sin embargo, el perito de Medicina Legal, el ingeniero mecánico Pedro Javier Lizarazo, descartó que las lesiones sufridas por la víctima se hubieran producido al ser arrojada desde un vehículo en movimiento.

“La víctima presentó lesiones en ambos costados de su cuerpo, o sea, no solamente se sitúa en un costado. De igual forma pues hay que tener en cuenta las lesiones que presenta en algunos órganos internos y del hígado, pues digamos que desde la experticia no he visto que desde la caída de un vehículo se presenten lesiones en esos órganos internos, de tal forma que, a raíz de esto, no es posible asociar que todo ese conjunto de lesiones hubiese sido generado por la caída de un vehículo”, señaló el perito forense.

Publicidad

Escuche las Noticias del día en Spotify: