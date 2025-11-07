Caso Jaime Esteban Moreno: suspenden audiencia contra Juan Carlos Suárez por accidente de juez

La audiencia clave en el proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por su presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, fue suspendida inesperadamente este viernes luego de que el juez 37 de control de garantías de Bogotá sufriera un accidente que le impidió asistir a la diligencia.

La suspensión de la audiencia se produjo justo cuando se esperaba la decisión sobre si Suárez sería enviado o no a prisión preventiva, tras las solicitudes de medida de aseguramiento presentadas por la Fiscalía y la representación de las víctimas.

El despacho judicial informó que el juez sufrió un golpe considerable que requiere una evaluación médica completa.

“No sabemos el estado actual del doctor; fue un golpe bastante duro y, además, por su condición de discapacidad, amerita una revisión profunda. Entonces, la audiencia quedaría reprogramada para el próximo miércoles 12 de noviembre”, señaló el comunicado oficial. Este nuevo aplazamiento retrasa nuevamente la definición del futuro judicial del joven implicado en el caso que ha conmocionado a Bogotá.



Videos captaron la terrible agresión contra el estudiante. Foto: Redes sociales

¿Suárez no era estudiante de Los Andes?

Mientras tanto, el abogado de la familia Moreno denunció que la defensa de Juan Carlos Suárez habría mentido durante la audiencia anterior, al afirmar que su cliente continuaba siendo estudiante activo de la Universidad de Los Andes, con el propósito de obtener una medida menos restrictiva. Sin embargo, una respuesta oficial de la universidad desmintió esa versión. En el documento, la institución confirmó que Suárez Ortiz no está matriculado desde el segundo semestre de 2023, fecha en la que finalizó su vínculo académico.

El oficio, firmado por las directivas universitarias, señala textualmente: “Me permito informarle que el señor Juan Carlos Suárez Ortiz estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”. Este documento, ahora en manos de las autoridades judiciales, podría modificar sustancialmente la valoración del juez frente a los argumentos presentados por la defensa.

Durante la última audiencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas insistieron en que Suárez debe permanecer detenido en establecimiento carcelario, señalando que su comportamiento representa un riesgo para la sociedad y que los elementos probatorios muestran una clara intención de causar la muerte de Moreno. Por su parte, la defensa solicitó la libertad condicional del procesado, argumentando que no existe evidencia de un acuerdo previo ni de una acción dolosa encaminada al homicidio.

El abogado defensor intentó restar gravedad a las pruebas, señalando que expresiones como “si yo quiero” no pueden interpretarse como una intención real de matar. Sin embargo, con la reciente revelación sobre la falsedad de su presunto vínculo universitario, varios de los argumentos que buscaban evitar la prisión de Suárez pierden sustento. Ahora, la decisión sobre la medida de aseguramiento dependerá de la próxima audiencia, en la que el juez deberá evaluar no solo las pruebas del caso, sino también la veracidad de la información presentada por la defensa.