Caso Jaime Esteban Moreno: U. de Los Andes desmiente versión de la defensa de Juan Carlos Suárez

El abogado representante de la familia de Jaime Esteban Moreno, el joven asesinado el pasado 31 de octubre tras ser víctima de una brutal golpiza en Bogotá, advirtió que la defensa del procesado Juan Carlos Suárez Ortiz habría mentido ante el juez de control de garantías durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, al asegurar que su cliente continuaba vinculado a la Universidad de Los Andes como estudiante activo, con el fin de justificar una medida menos restrictiva que la prisión preventiva.

Sin embargo, una respuesta oficial emitida por la Universidad de Los Andes desmiente esa versión. En el documento, la institución confirma que Suárez Ortiz no está matriculado desde 2023.

El oficio señala textualmente: “Me permito informarle que el señor Juan Carlos Suárez Ortiz, estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”.

Presunto asesino de Jaime Esteban Moreno no aceptó cargos por homicidio

La revelación se conoce en medio del nuevo aplazamiento de la audiencia judicial, en la que se definirá si Suárez será enviado a prisión por su presunta participación en el homicidio del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno. La diligencia, programada para finalizar a las 2:00 de la tarde, fue suspendida luego de que el Juez 37 de control de garantías de Bogotá, quien debe decidir sobre la medida de aseguramiento, sufriera un accidente que le impidió asistir a la sesión.



El aplazamiento se comunicó por el despacho judicial asegurando que “no sabemos el estado actual del doctor; fue un golpe bastante duro y, además, por su condición de discapacidad, amerita una revisión profunda. Entonces, la audiencia quedaría reprogramada para el próximo miércoles 12 de noviembre”.

¿Qué pasó en la última audiencia?

Recientemente, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas insistieron en que Juan Carlos Suárez debe permanecer detenido en establecimiento carcelario, argumentando que su comportamiento lo convierte en un riesgo para la sociedad y que la gravedad del hecho, sumada a los elementos probatorios, demostraron una clara intención de matar al joven.

Por su parte, la defensa pidió dejar en libertad condicional a Suárez argumentando que la tipificación del delito y de Juan Carlos como coautor es incorrecta: “No se evidencia en las entrevistas y en los videos exhibidos, que haya un acuerdo previo para que los dos atacantes hubiesen tomado la decisión, hubiese dirigido su acción final a realizar una conducta con dolo típico de matar”.

El abogado defensor mencionó que la intención de matar no podría estar relacionada con el hecho concluyente de asesinar al joven: “Entonces dice -si yo quiero-. Entonces no podría ese -si yo quiero- compatibilizarse con un acto concluyente o una acción final dirigida a quiero matar. Una cosa es si yo quiero y otra cosa es voy a matar”.

La defensa adjuntó documentos para finalizar la solicitud de no enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez. Sin embargo, con el reciente informe de la Universidad de Los Andes, varios de los argumentos presentados quedarán sin fundamento, los cuales son cruciales para la decisión del juez.