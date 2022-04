Caso Uribe: juez no precluye la investigación contra el expresidente por soborno y fraude procesal

La jueza 28 de conocimiento de Bogotá concluyó que existe una posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya incurrido en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal , por eso, rechazó la solicitud de la Fiscalía y no precluyó la investigación.

Según la funcionaria judicial, el expresidente no era ajeno a los acercamientos y ofrecimientos hechos a los testigos para que estos declararan a su favor. Para la juez, la Fiscalía no logró probar sus hipótesis para la solicitud de preclusión: la atipicidad del hecho investigado, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito y la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, es decir, que Uribe no participó en los hechos.

Esto quiere decir que, si el Tribunal confirma la decisión de la jueza, la Fiscalía tiene dos caminos: presentar una nueva solicitud de preclusión o radicar el escrito de acusación contra el expresidente.

La jueza dijo que, contrario a lo que piensa la Fiscalía, sí existe una hipótesis de soborno en actuación penal y fraude procesal en los siguientes casos: las cartas de los tres exparamilitares de Cómbita, Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa; los supuestos ofrecimientos al exparamilitar ‘Tuso’ Sierra y a la exfiscal Hilda Niño; los pagos a los ex paramilitares Carlos Entique Vélez y Eurídice Cortés, y los ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Para la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe supo y autorizó las gestiones que hizo su abogado Diego Cadena para conseguir los testimonios de Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, todos presos en la cárcel de Cómbita. Una de las pruebas que soportarían esa hipótesis, es la declaración de Fabián Rojas, exasesor de la UTL del exsenador Uribe.

“Sobre la hipótesis de autoría o participación del senador Uribe ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para iniciar o continuar con las mismas ocurrieron desde el mismo día de reunión de este, con Fabian Rojas y Ángela López, y el coronel Ricaurte quien habló de los tres testigos en combita. Esa hipótesis de autoría o participación fue descrita en la aclaración de voto del magistrado Francisco Farfán Molina”, dijo la jueza.

En el caso del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez alias el 'Tuso' Sierra , se investigan presuntos contactos que el expresidente habría hecho directamente para desacreditar a personas relacionadas con el caso por el que fue a juicio su hermano Santiago Uribe Vélez. Sobre el caso, dijo la juez qué hay muchos interrogantes que deben ser resueltos en juicio y no en un escenario de preclusion.

“Los interrogantes que surgen a partir de las incongruencias probatorias señaladas son susceptibles de abordarse con un mayor esfuerzo investigativa.”, afirmó.

Finalmente, sobre el soborno en actuación penal en el caso de la exfiscal Hilda Niño, en el que se habla de un supuesto complot de administración del exfiscal Eduardo Montealegre para desacreditar a los Uribe Vélez, dijo la juez que no hay atipicidad en la conducta.

Sobre los pagos a alias 'Víctor' y alias 'Diana'

Para la juez, la Fiscalía tampoco probó que los pagos a los exparamilitares alias Víctor y alias Diana no se enmarcan en el delito de soborno en actuación penal. Esto, a pesar de que Cadena a dicho que se trató de ayudas humanitarias para alias Víctor y viáticos para alias Diana.

“Existe prueba que no permite tener certeza acerca de la justificación de Diego Cadena sobre la naturaleza de las ayudas humanitarias o giros de dinero a Carlos Enrique Vélez, por intermedio de otras personas. Debe el despacho advertir que de acuerdo a las pruebas el abogado Cadena ofreció otros beneficios a Alias Víctor relativos a las asesorías de tipo jurídico con el propósito de beneficios judiciales”, leyó un ayudante de la juez.

Sobre el tema, la juez se apoyó en la declaración de Cadena ante la Corte y en varias interceptaciones entre Cadena y el expresidente.

“Usted le comentó a Álvaro Uribe que Carlos Enrique Vélez había solicitado ayuda para estos trámites judiciales? Sí, le informé que le estaba ayudando con un trámite, pero no fui muy puntual en el tema de los fusiles. Magistrado: ¿pero le comento a Álvaro Uribe que usted le estaba colaborando en ese trámite a Vélez? Sí señor, responde Cadena”, leyó el funcionario del despacho de la juez 28.

Para la juez, una de las interceptaciones entre Cadena y Uribe, da cuenta de que Cadena le reportaba las gestiones realizadas frente a Carlos Enrique Vélez y el exsenador manifestó alto interés en que se hiciera constante seguimiento al testigo.

“Ojo con esto de Carlos Enrique Vélez, dice el presidente. A lo qué Cadena responde: si, que fue a visitarlo hoy una magistrada”, leyó el ayudante de la juez de la transcripción de una conversación entre ambos el 2 de junio del 2018.

Un último elemento llama la atención del despacho sobre Vélez pues confirma la hipótesis de tipicidad de acuerdo con la cual alias 'Víctor' suscribió las cartas solicitadas por el abogado de Cadena a cambio de ofrecimientos y no de manera espontánea.

Sobre las gestiones que hizo Cadena con alias Diana, dijo el despacho de la juez 28 de conocimiento que también se las informó al expresidente. Para esto, se apoyó el despacho en la declaración de Cadena ante la Corte Suprema.

“Magistrado: ¿en qué momento le informa a Álvaro Uribe Vélez acerca de la existencia de alias ‘Diana’ y del video (el cual hace Alias ‘Diana’)? Cadena responde: el mismo día habló con él y le informo con estoy en Manizales haciendo esa gestión”, leyó el ayudante de la juez sobre la declaración.

“Existe una hipótesis que señala la eventual materialización del delito de soborno en actuación penal respecto a alias Víctor y alias Diana que ejecutó el abogado Diego Cadena con autorización del exsenador Álvaro Uribe Vélez (…) si bien la Fiscalía aportó declaraciones de alias Diana y alias Víctor, dicho recaudó probatorio debería someterse a la contradicción del juicio oral”, puntualizó.

Sobre ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve

Por último, sobre el episodio de ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, dice la juez que la Fiscalía tampoco probó “la atipicidad de la conducta “, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito.

“Es posible afirmar que existe una duda razonable sobre ofrecimientos a Monsalve a cambio de su retractación. Las declaraciones muestran que es más probable que ello haya sido así. No es posible afirmar con certeza que hubo atipicidad en la conducta”, dijo la juez.

Sobre el delito de fraude procesal

Cómo con los argumentos por el de soborno en actuación penal, la juez dijo que la Fiscalía no probó que hubo atipicidad en los hechos que se enmarcan en el fraude procesal.

Esto, en los procesos: las cartas de los tres exparamilitares de Cómbita, Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa; los supuestos ofrecimientos al exparamilitar Tuso Sierra y a la exfiscal Hilda Niño; los pagos a los ex paramilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, y los ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

“La Fiscalía no satisfizo la causal de preclusión en lo referido al fraude procesal frente a los testigos arriba mencionados”, explicó la juez.