Comisión de Acusación pide informe a fiscal Camargo sobre las acusaciones por manejo de caso UNGRD

Por medio del radicado 7049 conocido por Mañanas Blu 10:30 a.m. la Comisión de Acusación, que investiga a fiscal general por una denuncia relacionada con su actuación en el caso de la UNGRD, impuesta por el abogado Pablo Bustos, le pidió a la jefe del ente acusador que “dentro de un término no mayor a quince (15) días remita un informe de las actuaciones surtidas en relación con los hechos que relata el denunciante, para que obren como prueba”, según señala el documento.

El auto, proferido por la representante investigadora María Eugenia Lopera, señala que contra la determinación no procede recurso alguno y ordena comunicarle a la Procuraduría General de la Nación.



Por qué se investiga a la fiscal

La indagación preliminar contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación tiene que ver con los señalamientos del abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, y evidencias que asegura existen sobre que “los hechos para imputador a Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar a Carlos Ramón González y además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.

Así mismo, el abogado, insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González, ni César Manrique”.

El defensor denunció una “presunta connivencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.



Los delitos de los que Bustos señala a la fiscal Camargo son de “presuntamente haber incurrido en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir abuso de función pública y favorecimiento”.