Corte Suprema abrió la puerta a valoración de nuevas pruebas a favor de Sergio Fajardo

Luego de que Sergio Fajardo fuera formalmente acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, el líder político se pronunció mediante un comunicado y señaló que demostrará que el ente acusador se equivoca en su proceso y que no cometió ningún delito.

El precandidato de la Coalición Centro Esperanza, en el escrito, resaltó dos aspectos: en el primero señaló: “La Corte le pidió a la Fiscalía aportar, en un plazo de 3 días, documentos de la Contraloría, la Fiscalía y la Gobernación de Antioquia, que soportan nuestra defensa. Esto es un avance, pues a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la Fiscalía no ha aportado todos los elementos materiales probatorios”.

En el otro punto, Fajardo agregó: “No nos opusimos a que la Contraloría General sea víctima dentro del proceso, aunque demostramos que no debería serlo. Sin embargo, aportamos dos documentos que fueron de interés especial de la Corte, en los que se evidencia que como auditores no vieron ninguna irregularidad, lo que se suma a lo que la Procuraduría ha dicho a favor nuestro en este caso”.

Es de señalar que el proceso contra Sergio Fajardo continuará el próximo año, tras las vacaciones judiciales.

