El día que B King habló de su tío alias ‘Fritanga’: “Es el Robin Hood de muchas zonas”

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país.

En un breve comunicado, la FGJCDMX señaló que tras diversas actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, expuso la dependencia capitalina.

El lugar donde se hallaron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.



B King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

B King y alias 'Fritanga'

En su incursión en la música, B King, en el año 2022, rompió el silencio sobre Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, detallando su relación cercana y familiar con el narcotraficante; en ese entonces reveló que su tío había sido una ficha muy importante en su vida.

En una entrevista con el programa Lo sé Todo, B King habló del pasado que lo persigue desde niño. B-King no solo reafirmó su conexión, sino que también expresó el profundo respeto y cariño que sentía por su tío Camilo Torres, alias 'Fritanga'.

“Camilo Torres es una persona muy importante en mi vida, la cual respeto, admiro muchísimo, lo pienso todos los días, lo tengo en mis oraciones y bueno, es una persona que es imposible borrar de la vida de uno porque es muy bueno”.

Al ser consultado directamente sobre la naturaleza de su relación con Camilo Torres Martínez, alias 'Fritanga', el artista no dudó en catalogarlo como un pilar en su existencia. “Mi tío es una persona, un amigo que quiero muchísimo. Me ha ayudado pues muchas en muchas cosas, desde que nací, desde que tengo uso de razón, siempre ha estado puesto para mí”.

"No es como la persona que ustedes se llevaron la primera imagen, sino que pues yo te puedo decir la verdad y es que es una persona muy caritativa, una persona que te puedo decir así, seguramente es el Robin Hood de muchas zonas y para muchas personas en Colombia y que para mí, o sea, sí tuvo su pasado, tuvo sus errores, pero ya los enmendó y ya pagó lo que tenía que pagar con la ley, ya con la justicia ya pagó, ya está aquí tranquilo. Y estamos para eso, para corregir los errores y qué mejor hacerlo con la música”.

Cabe recordar que ‘Fritanga’ fue capturado en 2012, en un hecho mediático ocurrido durante el festejo de su matrimonio en Isla Múcura. Inmediatamente después de su arresto, fue extraditado a los Estados Unidos, donde purgó una condena de seis años de cárcel. Posteriormente fue deportado y actualmente cumple una condena en Colombia.