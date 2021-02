Farc pensaba atentar contra Juan Manuel Santos al inicio de diálogos de paz, reveló Timochenko

En su comparecencia ante la JEP , Rodrigo Londoño , Timochenko , reveló que el único atentado personal que discutió el secretariado de las Farc fue contra el expresidente Juan Manuel Santos en los primeros acercamientos que hicieron en los diálogos de paz.

Ante la Sala de Reconocimiento, donde está respondiendo por los hechos relacionados con el asesinato del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado , Londoño aseguró que el mismo Alfonso Cano, comandante general en esos momentos, dijo que no era “ético” porque estaban iniciando los diálogos para el proceso de paz, en la reunión estuvieron los demás integrantes del secretariado, incluyendo al ahora disidente ‘Iván Márquez ’.

“El único momento que yo recuerde que discutimos sobre actuar frente a alguna persona es cuando en la condición de Alfonso Cano él nos informa que un comando ha informado que está listo para atentar contra la vida de, en ese momento el presidente Juan Manuel Santos... Estaba de presidente Santos y se iniciaban los primeros diálogos”, dijo Londoño.

Indicó que se trató de la única ocasión en la que el secretariado de la antigua guerrilla analizó los pros y contras de realizar un atentado personal y que finalmente la decisión fue la no ejecución, pese a que un comando de las Farc estaba preparado para atentar contra la vida del expresidente Juan Manuel Santos.

“Es la única vez que yo recuerdo que como secretariado se discutió si se atentaba o no contra una persona para tomar la decisión, esa discusión se realizó o el debate frente al tema del atentado personal, lo que eso significaba y en últimas pues él tomó la decisión y dijo que eso no se iba a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando y esa actividad pues nunca se le dio vía libre”, dijo.

Publicidad

Precisamente, en el inicio del Gobierno Santos en 2011, en el marco de la Operación Odiseo, el mandatario informó sobre la muerte de Alfonso Cano el 4 de noviembre, fue abatido por la Fuerza Aérea en un bombardeo en Cauca . “Ha sido confirmada la muerte de ‘Alfonso Cano’. Cayó el número uno de las Farc. Es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia”, dijo el expresidente en esa época.

Esta es la diligencia ante la JEP: