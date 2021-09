Fiscal criticó a Claudia López en audiencia por asesinato de Santiago Murillo a manos de la Policía

En medio de la audiencia contra el mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, acusado por la muerte del joven Santiago Murillo durante el paro nacional, el juez que adelantaba la diligencia hizo alusión a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en las últimas semanas criticó las decisiones judiciales que dejan libres, según dijo, a 8 de cada 10 personas.

"Es una declaración irresponsable de la señora alcaldesa de Bogotá, una persona que maneja la ciudad más importante de Colombia no puede hacer una declaración tan apresurada. Esa señora yo no creo que asista a todas las audiencias para que sepa que pasó al interior de un proceso y por qué se toma una decisión determinada", sostuvo el fiscal Álvaro Hormiga.

Además, el fiscal dijo que la alcaldesa estaba errada, porque las decisiones que toma cada juez se ejecutan de acuerdo con lo que ocurra en el proceso.

"Como es posible que asuma que los jueces hacemos parte de criminalidad del país, por ejemplo, en esta audiencia del oficial acusado por homicidio, vemos enfrentados dos derechos, porque el juez tiene que hacer un test de proporcionalidad con las víctimas y la defensa. Por un lado, cumplo con la norma que me dice que tengo que hacer una audiencia en un plazo determinado y por otro debo atender la petición de un defensor que me dice que con ese plazo no tiene tiempo", dijo el fiscal.

El funcionario mencionó que en el momento en que se cuestione el accionar de los jueces, no se deben sacar conclusiones apresuradas que no corresponden.

