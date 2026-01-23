En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
DEA y Fiscalía
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Juristas advierten que casación contra absolución de Álvaro Uribe no cumpliría requisitos legales

Juristas advierten que casación contra absolución de Álvaro Uribe no cumpliría requisitos legales

El Grupo de los 38, integrado por más de 70 juristas aseguró que, aunque la Fiscalía General de la Nación y las víctimas interpusieron recursos extraordinarios de casación, no resulta evidente que dichos recursos cumplan plenamente los requisitos legales exigidos para su admisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad