Sigue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno

Una acción de tutela de 44 páginas fue presentada contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, alegando vulneración del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El recurso, radicado este martes, solicita que se declare que el juzgado ha vulnerado estos derechos fundamentales en el proceso que se adelanta contra el exmandatario. Además, pide como medida cautelar la suspensión de las audiencias hasta que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie sobre la tutela.

Sin embargo, la fiscal delegada Marlene Orjuela y el abogado Reynaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, han cuestionado la acción legal, calificándola como una estrategia dilatoria para frenar el avance del juicio.

“Esto es un claro desacato a las órdenes del juzgado, no puedo permitir que cada vez que no les guste una decisión entonces la salida procesal más fácil es no presentarse frustrando, el normal desarrollo de la diligencia” la juez Sandra Heredia respondió a la tutela que radicará la defensa del expresidente Uribe en su contra generando un nuevo retraso en el juicio oral por falsos testigos.

Otro de los aspectos que evidencia esta tutela es que se deje sin efecto todas las actuaciones del segundo día de juicio donde la defensa de Uribe presentó su tesis del caso." Que se amparen los derechos fundamentales del doctor Uribe y, como consecuencia, se deje sin efecto todo actuado a partir de la orden judicial del 10 de febrero de 2025, inclusive, mediante el cual el JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ negó de plano la recusación planteada dentro del radicado". Recordemos la juez Sandra Heredia fue recusada en dicha diligencia bajo el argumento de "falta de imparcialidad" según el abogado Granados.

Para este martes se tenía previsto que se tomara la declaración del senador Iván Cepeda en calidad de victima en este proceso.

