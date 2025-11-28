Tribunal fija fecha de imputación a exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco por caso UNGRD

El próximo lunes 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que asumió el trámite por tratarse de aforados.

En un auto expedido esta semana, el Tribunal atendió la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación y programó la audiencia conjunta de formulación de imputación y solicitud de medida privativa de la libertad. La secretaría de la Sala citó a los exministros, a sus abogados defensores, a los representantes de víctimas, al delegado del Ministerio Público y a la Fiscalía, indicando que la diligencia se desarrollará bajo modalidad mixta, presencial para quienes se encuentren en Bogotá y virtual para quienes deban conectarse desde otras ciudades.

La Fiscalía atribuye a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco presunta responsabilidad en la celebración de reuniones conocidas como “cónclaves” en la Casa de Nariño, donde habrían coordinado direccionamientos políticos y contractuales.



En el caso de Bonilla, entonces ministro de Hacienda, el ente acusador señala que habría promovido proyectos dirigidos a seis congresistas de las comisiones económicas a cambio de respaldo para aprobar cupos indicativos del Gobierno.

En cuanto a Velasco, exministro del Interior, además de su participación en los cónclaves, se le señala de presuntamente ordenar el direccionamiento de contratos hacia Córdoba en favor del senador Julio Elías Chagüi.

La audiencia del 1 de diciembre será decisiva para determinar si el Tribunal avala la validez de los cargos que pretende imputar la Fiscalía y si existen elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros.