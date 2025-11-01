En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Así, una profesora de 62 años confesó que le quitó la vida a su novio de 21: "Tijeras"

Así, una profesora de 62 años confesó que le quitó la vida a su novio de 21: "Tijeras"

En el interior de São Paulo, una docente estética fue detenida tras enterrar al joven con el que tenía una relación. Investigadores revisan también la muerte del antiguo marido de la mujer.

Profesora de 62 años que le quitó la vida a su novio de 21
Jussara Luzia Fernandes y Alex Sandro da Silva Rocha.
Foto: gentileza g1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

En la ciudad de Bebedouro, interior del estado de São Paulo (Brasil), agentes policiales acudieron al domicilio de la docente estética de 62 años, identificada como Jussara Luzia Fernandes, a raíz de una denuncia anónima por un posible homicidio.

En el lugar, detectaron una excavación reciente en el patio que la mujer, quién primero explicó como obra para enterrar un perro, pero ante las contradicciones de su relato, terminó confesando que el cuerpo de su novio de 21 años, identificado como Alex Sandro da Silva Rocha, se encontraba allí.

Según su versión, la discusión entre ambos escaló y, en defensa propia, utilizó unas tijeras para herirlo varias veces en el pecho. Más tarde, entró en pánico y contrató a alguien para cavar un hueco donde ocultar el cadáver.

La madre de Alex Sandro mencionó que ella había denunciado públicamente que su hijo vivía bajo control absoluto de la profesora, declarado también que ella lo aislaba: “Ni para ir al baño cerraba la puerta”, afirmó.

También acusó a la mujer de manejar el teléfono del muchacho, bloquear acceso a su familia y someterlo a episodios de agresión verbal y racismo.

La acusada insiste en que actuó en legítima defensa; sin embargo, la exposición de un joven de 1,88 m que presuntamente no estaba armado y estaba bajo control de su pareja llevó a las autoridades a relativizar esa versión.

Cuerpo de Alex Sandro da Silva Rocha encontrado en el patio de Jussara Luzia Fernandes.
Cuerpo de Alex Sandro da Silva Rocha
Foto: gentileza g1

La Fiscalía brasileña evalúa si la filial policial tiene elementos suficientes para imputar homicidio calificado.

Este caso suma una capa extra de inquietud, debido a que en enero de este año, el antiguo marido de la profesora, Walter Gilmar de Pádua Carneiro (65 años), apareció muerto en la piscina de la misma vivienda y su muerte fue originalmente considerada accidental.

La hija de Walter investiga con sospecha desde entonces, y ahora que se reveló el crimen del joven, la policía reabrió aquella causa para verificar si existe conexión o patrón de conducta. Investigadores analizan movimiento financiero, testigos y la escena original de la muerte del hombre.

La noticia generó conmoción en el barrio El Dorado de Bebedouro, lugar donde vecinos señalan que la pareja exhibía convivencia conflictiva, con episodios de discusión intensa y silencio incómodo tras los choques.

Alex Sandro da Silva Rocha
Alex Sandro da Silva
Foto: gentileza g1

Ante el arraigo escolar de la mujer como profesora de estética, muchos se preguntan cómo una docente con reputación pudo desarrollar un vínculo tan desigual.

Organizaciones brasileñas especializadas en violencia de género ya manifestaron que casos donde el victimario aparenta “ser la parte vulnerable” requieren especial atención investigativa.

Este caso seguirá su desarrollo judicial en Brasil, mientras la comunidad local y las redes de apoyo a víctimas de violencia doméstica siguen de cerca cada novedad.

