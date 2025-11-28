En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a siete integrantes de red que enviaba químicos explosivos a grupos armados de Colombia

Capturan a siete integrantes de red que enviaba químicos explosivos a grupos armados de Colombia

En las capturas fueron hallados más de 3.400 kilos de químicos entre clorato y nitrato de potasio, sulfatos, aluminio, carbón activado y otros insumos utilizados para la fabricación de explosivos.

Capturan a siete integrantes de red que enviaba químicos explosivos a grupos armados de Colombia
Los capturados tenían más de 3.400 kilos de químicos entre clorato y nitrato de potasio, sulfatos, aluminio, carbón activado y otros insumos
Fotos: X @PolicíaEcuador
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad