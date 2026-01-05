El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) confirmó que desde este lunes 5 de enero de 2026 retomará de manera regular su itinerario de vuelos internacionales, luego de las afectaciones operativas registradas desde el pasado sábado 3 de enero.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea precisó que los vuelos que no pudieron operar durante esa jornada serán reprogramados sin costo adicional para los pasajeros afectados, sujetos a la disponibilidad de cupos.

Conviasa reanuda operaciones aéreas internacionales en Venezuela

De manera paralela, otras aerolíneas que operan en el país informaron que han reanudado sus operaciones comerciales de forma gradual desde este domingo 4 de enero.

Entre ellas se encuentran Rutaca, Laser, Aerocaribe, Avianca, Aeropostal, Venezolana y Turpial, que también anunciaron reprogramaciones para los pasajeros afectados, en la mayoría de los casos sin costos adicionales y sujetas a disponibilidad.



Además, navieras locales como Naviera Paraguaná y Gran Cacique Express confirmaron igualmente la reactivación de sus rutas marítimas, lo que permitirá normalizar el transporte de pasajeros en distintos puntos del país.