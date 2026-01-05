En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Conviasa reanuda operaciones aéreas internacionales en Venezuela

Conviasa reanuda operaciones aéreas internacionales en Venezuela

La aerolínea Conviasa anunció la reanudación de sus operaciones aéreas comerciales internacionales a partir de este lunes, tras la suspensión registrada durante el fin de semana. Otras aerolíneas y navieras también informaron el restablecimiento de sus servicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad