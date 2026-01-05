Conviasa reanuda operaciones aéreas internacionales en Venezuela

Publicidad
El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) confirmó que desde este lunes 5 de enero de 2026 retomará de manera regular su itinerario de vuelos internacionales, luego de las afectaciones operativas registradas desde el pasado sábado 3 de enero.
A través de un comunicado oficial, la aerolínea precisó que los vuelos que no pudieron operar durante esa jornada serán reprogramados sin costo adicional para los pasajeros afectados, sujetos a la disponibilidad de cupos.
De manera paralela, otras aerolíneas que operan en el país informaron que han reanudado sus operaciones comerciales de forma gradual desde este domingo 4 de enero.
Entre ellas se encuentran Rutaca, Laser, Aerocaribe, Avianca, Aeropostal, Venezolana y Turpial, que también anunciaron reprogramaciones para los pasajeros afectados, en la mayoría de los casos sin costos adicionales y sujetas a disponibilidad.
Además, navieras locales como Naviera Paraguaná y Gran Cacique Express confirmaron igualmente la reactivación de sus rutas marítimas, lo que permitirá normalizar el transporte de pasajeros en distintos puntos del país.