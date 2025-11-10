Demandan a Amazon por venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

Una organización sueca que defiende los derechos de los niños informó este lunes, 10 de noviembre, que presentó una demanda contra Amazon y otras dos plataformas de comercio electrónico por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil.

La demanda se produce después de que Francia amenazara con suspender a la plataforma Shein, fundada en China, por vender muñecas similares en su página web, así como armas de categoría A.

La organización sueca ChildX declaró que no desea nombrar las dos páginas más pequeñas que demandó, para no dirigir el tráfico hacia ellas. "Una tiene su sede en Suecia y la otra en China", precisó.

La legislación sueca prohíbe los contenidos que representan a niños de manera sexualizada, y ChildX señaló que la venta de estas muñecas podría infringir las leyes sobre explotación sexual infantil.



La venta de estos productos en plataformas digitales corre el riesgo de normalizar los abusos sexuales a menores y aumentar la demanda de contenidos que explotan a los niños, advirtió la ONG, que considera que estas ventas deberían de ser ilegales.

"No queremos que estos sitios web estén autorizados en Suecia, ya que banalizan el abuso infantil, lo que puede conducir a un aumento de los abusos reales", declaró a AFP la secretaria general de ChildX, Ida Östensson.

La responsable instó al gobierno sueco a revisar cómo se puede encargar a la policía la actualización y ampliación de una lista negra de portales de pornografía infantil "para incluir más tipos de sitios web que promueven o permiten el abuso contra los niños".

También pidió considerar la adopción de una legislación que permita suspender o prohibir dichos sitios web, ya que la lista negra sueca es actualmente voluntaria para los operadores de telecomunicaciones.

Östensson también consideró que las leyes sobre la explotación sexual infantil deberían incluir la venta de productos que sexualizan a los niños.