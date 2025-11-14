En vivo
Maduro dice que "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes venezolanos en EEUU

Maduro dice que "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes venezolanos en EEUU

En un encuentro con jóvenes chavistas, el mandatario expresó que "en los años más duros", entre 2017 y 2020, hubo lo que llamó "cantos de sirena falsos" que, aseguró, "se llevaron a muchos jóvenes hacia el norte".

