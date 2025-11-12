En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Comandante Jesús Romero: "Maduro no es ningún dictador, es un criminal que se tomó un gobierno"

Comandante Jesús Romero: "Maduro no es ningún dictador, es un criminal que se tomó un gobierno"

El contingente militar en el Caribe, tiene dos objetivos principales, según Romero. Y es la "articulación transparente del presidente Trump y su gabinete". El primer objetivo es reprimir el narcotráfico que se dirige hacia Estados Unidos, una campaña que ya ha resultado en operaciones para reducir la incidencia de drogas.

Portaviones-gerald-afp.jpg
(ARCHIVO) El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se observa en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025. El Pentágono anunció el 24 de octubre de 2025 el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones para combatir a las organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región. Estados Unidos lanzó una campaña militar a principios de septiembre contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el contrabando de narcóticos, destruyendo al menos 10 buques en una serie de ataques.
afp
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad