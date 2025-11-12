Comandante Jesús Romero: "Maduro no es ningún dictador, es un criminal que se tomó un gobierno"

La presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha sido calificada como "la más alta expresión norteamericana en términos de poder". Esta movilización de "palabras mayores" por parte de Estados Unidos no es un acto casual, sino el envío de un "mensaje preciso y contundente" al régimen de Nicolás Maduro.

La información fue compartida por el Jesús Daniel Romero, de origen venezolano, exsubdirector de la Fuerza Naval del Comando Sur de Estados Unidos y exmilitar de la Inteligencia Naval, durante una entrevista con Mañanas Blu.

Romero, quien es venezolano americano, subrayó que el despliegue es una advertencia directa a los líderes venezolanos que enfrentan cargos criminales judicializados en Estados Unidos.



Mensaje a Maduro

El contingente militar en el Caribe, tiene dos objetivos principales, según Romero. Y es la "articulación transparente del presidente Trump y su gabinete". El primer objetivo es reprimir el narcotráfico que se dirige hacia Estados Unidos, una campaña que ya ha resultado en operaciones para reducir la incidencia de drogas.

El segundo, y quizás más visible, es neutralizar las amenazas que representa el "Cartel de los Soles".



Romero enfatizó que la orden de arresto en Estados Unidos busca que figuras como Nicolás Maduro, Dios Cabello y Vladimir Padrino López enfrenten sus respectivos casos judiciales.

La concentración de fuerzas es notable. Actualmente, hay más plataformas militares concentradas en el Caribe que en cualquier otro teatro de operaciones y más que en cualquier otro momento histórico reciente. Esto es un mensaje "muy poderoso" que demuestra que la prioridad de EEUU es la "seguridad y la salud de los norteamericanos," según la Estrategia de Defensa de 2025.



Más que un dictador

Al referirse a la posición de Nicolás Maduro, el capitán Romero fue categórico al corregir la terminología política, afirmando que no se trata de un "dictador" sino de un "criminal común". Romero sostiene que Maduro es un individuo que "se tomó un gobierno, se robó las elecciones" y ahora enfrenta casos judicializados.

La estructuración de esta fuerza de tarea conjunta en el Caribe, que incluye el componente aeronaval con gran poder de fuego, dota al presidente estadounidense de una "gama de opciones" para aumentar la tensión y la presión contra estos criminales. Ante la pregunta sobre la posibilidad de ataques puntuales desde alta mar hacia objetivos en Venezuela, Romero confirmó que esta es una de las opciones con las que cuenta el presidente para actuar "determinadamente en cualquier momento".