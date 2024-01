Maquiladoras necesitarán 600.000 empleos si se reduce la jornada laboral en México

La propuesta legislativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México obligaría a las empresas maquiladoras, responsables de las manufacturas de exportación hacia Estados Unidos, a contratar a 600 mil trabajadores adicionales para poder mantener los niveles de producción actuales, advirtieron este miércoles industriales del norte del país.

En concreto, las empresas necesitarán aumentar por lo menos un 20 % su personal, lo que significa un incremento igual en el costo de nómina y a otros gastos asociados al personal como uniformes, transporte y alimentación.

Así lo indicó Thor Salayandía Lara, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), quien dijo a EFE que las pequeñas y medianas empresas que son parte de la cadena de suministro no están preparadas financieramente y que las grandes también enfrentarán problemas.

“No se va a conseguir gente que pueda cubrir esos puestos y hay muchas cosas externas que los legisladores no han analizado bien”, indicó Salayandía Lara.

Publicidad

Agregó que la propuesta debería hacerse de una forma gradual y que se tome en cuenta la productividad como un referente para cualquier nuevo cambio que se pretenda en el ambiente laboral de México.

“México tiene una productividad de 20 dólares por hora y otros países, como Noruega por ejemplo, produce 150 dólares la hora. No producimos, y es muy lamentable porque no caminamos igual, el costo laboral es cada vez mayor y no hay estímulos para la economía”, dijo el líder industrial.

Añadió, además, que esta política va a terminar provocando inflación, ya que se inyectará dinero adicional en la economía y al mismo tiempo las empresas necesitarán subir los precios para compensar el incremento en su nómina.

Publicidad

El norte de México, el más afectado

La propuesta, que ha generado un gran debate en el país, se encuentra actualmente detenida en la Cámara de los Diputados después de que no se llegara a un acuerdo a finales de 2023.

Según Jesús Alberto Zarazúa Perea, director del despacho CL Laboral y quien participó en el parlamento abierto en el que legisladores y sociedad discutieron la reducción de la jornada laboral, apuntó como posible que salga adelante en los próximos meses.

Agregó que el problema será más profundo en toda la zona fronteriza en donde existen muy pocos desempleados y las maquiladoras difícilmente encontrarán más personal para contratar.

Las maquiladoras ubicadas en México , que ocupan a casi 3 millones de empleados directos, necesitarán aumentar su personal en un 20 % para producir las mismas piezas, por lo que deberán contratar a 600 mil trabajadores adicionales.

Publicidad

“La jornada se está reduciendo en un 20 % y en esa misma proporción las empresas tendrían que contratar personal para seguir manteniendo los niveles de producción”, explicó el abogado laboralista.

Zarazúa agregó que esta reforma es necesaria para el país, pero debe venir ligada a políticas públicas y privadas que puedan aumentar la productividad, así como un diálogo entre patrones y trabajadores para que el impacto no sólo lo lleven las empresas.

“Las empresas requieren tiempo en su implementación de esta iniciativa porque está la problemática de falta de gente en varias ciudades de la frontera y si hacen una iniciativa y la implementan al día siguiente seguramente tendremos muchas complicaciones”, afirmó.

Publicidad

Por ello pidió al Gobierno federal diseñar incentivos para ayudar a las empresas a hacer la transición, sobre todo a las pequeñas y medianas. +

Le puede interesar: