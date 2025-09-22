Trump rechaza carta de Maduro: "Muchas mentiras"

La tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos volvió a subir de tono este lunes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desestimara una carta enviada por el líder venezolano, Nicolás Maduro, en la que manifestaba su voluntad de abrir un canal de diálogo con Washington. El mandatario norteamericano consideró que el mensaje estaba plagado de “mentiras”, según confirmó oficialmente la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la presidencia, Karoline Leavitt, fue la encargada de comunicar la respuesta de Trump durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca. “Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, afirmó la vocera, al tiempo que calificó al gobernante sudamericano como “ilegítimo”.

Leavitt subrayó que la administración Trump mantiene una visión clara respecto al gobierno de Maduro, al que acusan no solo de ilegitimidad, sino también de estar vinculado con actividades criminales, como el narcotráfico. “El régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”, agregó la portavoz.

Este cruce de declaraciones se produce luego de que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmara el domingo que Maduro había enviado una carta a Trump, con fecha del 6 de septiembre, donde expresaba su disposición a entablar conversaciones directas con el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell. La misiva, publicada por Rodríguez a través de Telegram, también contenía una defensa del gobierno venezolano frente a acusaciones de narcotráfico.



“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, se puede leer en la carta. En el texto, Maduro asegura que, desde el inicio del nuevo período presidencial de Trump, su administración ha intentado “una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja” entre ambos gobiernos.

Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca fue contundente y cerró la puerta, al menos por ahora, a cualquier acercamiento diplomático. Leavitt reiteró que “hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella”, reafirmando así la negativa del Ejecutivo estadounidense a entablar conversaciones bajo las condiciones actuales.

Las tensiones entre Caracas y Washington se han intensificado en las últimas semanas, especialmente después de que el gobierno de Trump reforzara su presencia militar en el mar Caribe con el objetivo de frenar las operaciones de narcotráfico supuestamente dirigidas desde Venezuela. El foco de la operación ha sido el llamado “Cartel de los Soles”, al que Washington vincula directamente con Maduro y otras altas figuras del régimen chavista.

Como parte de estas acciones, las fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron recientemente cuatro embarcaciones atribuidas al narcotráfico en aguas cercanas a las costas venezolanas. Según fuentes del Pentágono, al menos tres de esas embarcaciones procedían de Venezuela, mientras que el origen de la cuarta aún está bajo investigación.

Mientras tanto, el propio Trump evitó pronunciarse directamente sobre la carta de Maduro el domingo, limitándose a decir ante la prensa: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”, dejando entrever que, aunque el rechazo es claro, la política exterior estadounidense hacia Caracas podría seguir evolucionando en función de las circunstancias.

Por ahora, la posibilidad de un diálogo formal entre ambos países parece lejana. El gobierno estadounidense mantiene firme su posición de desconocer la legitimidad del régimen de Maduro y lo acusa de ser un actor central en la crisis política, económica y de seguridad que vive la región.