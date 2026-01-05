En vivo
Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia

Durante todo el proceso Maduro tomó notas, algunas hasta las pasó a los abogados de su esposa, e incluso le pidió al juez poder conservar sus anotaciones, derecho que se le concedió.

colombianos detenidos por el régimen de Maduro
Foto: Unplash - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

