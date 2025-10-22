Video: joven futbolista de 20 años murió tras chocar contra un grupo de vacas

A través de redes sociales se conoció la noticia de la muerte de una joven promesa del fútbol, quien perdió la vida en un inesperado accidente luego de chocar contra un grupo de vacas que se encontraban en la vía.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 20 de octubre, cuando el joven de 20 años regresaba a su casa. El futbolista, identificado como Antony Ylano, quien se desempeñaba como delantero, había viajado el domingo 19 de octubre a la ciudad de Altos, en el estado de Piauí (Brasil), para asistir a la fiesta de cumpleaños de su padre.

Después de la celebración, emprendió el regreso hacia Teresina para presentarse en su club al día siguiente. Sin embargo, mientras conducía su motocicleta, se encontró con un grupo de vacas en la carretera y, tras el impacto, murió de manera inmediata.

El grave accidente quedó registrado en video por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa que el hecho ocurrió alrededor de las 3:25 a. m. del 20 de octubre. En el clip se aprecia a unas cinco vacas caminando por la carretera, cuando el futbolista, que se desplazaba a alta velocidad, colisiona con una de ellas y sale expulsado, cayendo violentamente sobre el asfalto.



En el video no se logra determinar si el joven llevaba casco, detalle que ha generado preguntas en redes sociales. También se observa que la vaca involucrada resultó herida y cojeaba tras el impacto, aunque no se sabe si logró sobrevivir.

🇧🇷 | Un joven futbolista, Antony Ylano, de 20 años, murió la madrugada del lunes tras chocar su motocicleta contra una vaca en la carretera en Piauí, Brasil. https://t.co/xTkm2TRhKV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025

¿Quién era Antony Ylano?

Ylano jugaba en el Piauí Esporte Clube, equipo que compite en la Serie A de la liga piauiense. “Ylano viste los colores del Piauizão Vibrante desde 2024 y compitió con nosotros en el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Jr. y la Copa do Nordeste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con el equipo que compite en la Copa do Brasil Sub-20”, informó el club en redes sociales.

El joven goleador también militó en clubes como Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos.

