Ya son más de 35 personas muertas en India por intoxicación con licor adulterado

Al menos 37 personas murieron tras consumir licor adulterado en el estado indio de Bihar (noreste), donde las bebidas alcoholizadas están prohibidas, anunciaron las autoridades este sábado.

La venta y el consumo de alcohol están prohibidos en muchas partes de la India, lo que ha dado lugar a un próspero mercado negro con destilerías clandestinas que provoca cientos de muertes cada año.

Según las familias de las víctimas, varias de las personas que fallecieron bebieron el lunes un licor de fabricación local conocido como "Mahua" o "Desi Daru", durante una boda y otros eventos.

Tras ingerir el líquido, muchos se quejaron de dolores estomacales y de sufrir pérdidas de visión. También empezaron a vomitar.

El jueves habían muerto más de 20 personas y el sábado alrededor de una docena estaban hospitalizadas en estado crítico.

"Más de dos docenas de personas han perdido la vida en las últimas 48 horas", declaró a la AFP un responsable policial, precisando que hasta el momento habían muerto 37 personas.

La prensa local dio cuenta de al menos 71 fallecidos, pero no se ha podido confirmar esta cifra.

La policía ha detenido a más de 100 personas en relación con la fabricación y venta ilegal de alcohol en los últimos tres días. Los agentes incautaron también 600 litros de aguardiente.

De los cerca de 5.000 millones de litros de alcohol consumidos cada año en el país, alrededor de un 40% se produce de forma ilegal, según la Asociación Internacional de Vinos y Licores de India.

Las bebidas alcohólicas clandestinas suelen ser adulteradas con metanol, para aumentar su nivel de alcohol. La ingestión de esta sustancia puede provocar ceguera, lesiones hepáticas y la muerte.

¿Cómo identificar una botella de licor adulterado?

Autoridades sanitarias recomiendan tener en cuenta las siguientes medidas antes de comprar o consumir cualquier tipo de bebida alcohólica:

• Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada y que no tengan golpes o abolladuras.

• La tapa debe estar fija y sin goteos.

• Verifica que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados. No deben estar rotos o presentar mal aspecto.

• Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

• Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así puedes identificar que el líquido esté libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

• La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

• Si sospecha de alguna inconsistencia en la botella de la bebida alcohólica, no la consuma.

