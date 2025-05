Armando Benedetti sobre militancia en Colombia Humana: “No estoy en el registro”

Blu radio reveló en primicia que el presidente Gustavo Petro le envió una carta al Senado el 9 de mayo, informando sobre la designación de Armando Benedetti como ministro delegatario en funciones presidenciales, de la que luego se arrepintió.

Con esta comunicación se adjuntó una certificación según la cual, Benedetti es militante de ese partido desde el 15 de diciembre de 2021. Sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral informan que Benedetti en la actualidad no aparece afiliado a ningún partido.

A estos cuestionamientos, el jefe de la cartera política respondió:

Gustavo Petro en discurso a aprendices del SENA Foto: Presidencia

”Aunque cuando yo me pasé a apoyar a Petro como presidente en octubre de 2020, quedamos en que entraba a Colombia Humana, no solo es alzar la mano y decir que se es parte, sino que debe haber un registro y no lo había. Hay una certificación del partido, ahora falta ver si hay registro del partido”.

El ministro del Interior se refirió a la polémica del Decreto que lo nombraba ministro delegatario. Aseguró que él no podría haber asumido esto porque no podía dejar de lado la votación de la consulta popular , pero además no hace parte de un partido afín al presidente. Dijo que el documento no pasó por sus manos y que eso está a cargo de la secretaria jurídica.