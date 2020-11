Audios: así fueron las peleas dentro del uribismo en la campaña Duque Presidente

Un informe especial de Noticias Caracol reveló parte de las 1.500 grabaciones interceptadas a María Claudia Daza , mano derecha del exsenador Álvaro Uribe , y quien coordinaba con el uribismo aspectos fundamentales en la campaña presidencial de Iván Duque , como, por ejemplo, el ingreso de dinero para financiarla.

En uno de los audios se revela cómo Daza, conocida como ‘Cayita ’, hoy residente en la ciudad de Miami, conversa con José Hernández, ‘El Ñeñe’ , para poder ingresar mil millones de pesos a la campaña de Duque “por debajo de la mesa”.

Pero, además, en los audios queda en evidencia que la plana mayor del uribismo estaba en desacuerdo con las decisiones que tomaba el gerente de la campaña de Duque, Luigi Echeverry, hasta el punto de considerar, que, por culpa de él, Duque podría perder la presidencia.

Los audios datan de abril y mayo de 2018, a escasos días de las elecciones presidenciales. A continuación, a partes de las conversaciones reveladas en el informe especial del periodista Juan David Laverde de Noticias Caracol .

Juan Manuel Daza: Donde sacamos un poco de votos la gente está histérica con Luigi, en Cartagena están dolidos con Luigi, en todas partes tienen un pedo con Luigi.

Publicidad

María Claudia Daza: El trato, tú no vieras todo lo que le dijo Luigi a Ismael Namén, pero ¿sabes qué le dijo Ismael? "Cómase un cerro de mondá, que yo pongo lo que me da mi gana, venga a matarse conmigo". Imagínate, y Uribe no sabe eso ¿Cómo te parece?

Juan Manuel Daza: No, con todo el mundo peleado. Entonces Uribe dijo: “no, así no es”, entonces lo llamó y le dijo “él en su puta vida ha hecho política pa’ que nos venga a dañar la política a los que sí la hemos hecho”. Como él está en una oficina y no tiene que salir a pedir un voto, le importa un culo.

María Claudia Daza: Qué bueno, qué bueno Juanma que pudiste hacer eso porque imagínate que Alicia en la reunión del comité, yo dije: "Ali, mira, esto no es de Iván solito, Ali, Uribe debe saber". "Caya, ¿pero pa’ qué se le dan quejas?". Ali, si no se le dan las quejas a él (Uribe), él no endereza porque Luigi no respeta a nadie, solo a Uribe, ni siquiera a Iván.

Según este audio, las molestias del uribismo radicaban en que tras que no había suficiente plata para la campaña, Echeverry no aceptaba dinero que viniera desde las regiones.

En otra conversación ‘Cayita’ Daza se refiere a Nubia Stella Martínez , directora del Centro Democrático y la coordinación de más ingresos para la campaña de Duque.

María Claudia Daza: Juanma, es que todo es tan simple como esto. Hoy (Iván) tenía que ir en helicóptero porque son unos municipios. Pues Luigi dijo que Iván no iba porque el helicóptero no estaba reportado. No, marica, esta es una vaina loca. Con el tema de los topes él quiere ahorrar plata.

Publicidad

Juan Manuel Daza: ¿Plata? Los empresarios se están llevando la plata para otras campañas porque Luigi les dijo que no necesitaba.

María Claudia Daza: Cómo te parece, ¿ah? Entonces ya yo hablé con Nubia pa’ canalizar esa plata pa’l partido.

María Claudia Daza: Hay una cantidad de gente llamando y resulta que Luigi dice que no, que los tiene que examinar Amaya y que él dice que no, que ni las gracias porque él no se va a ensuciar con plata que no conoce. El tipo está loco (...) Y publicidad poquita, Juan Manuel. No va a gastar plata en eso.

Juan Manuel Daza: No hay.

María Claudia Daza: No hay. Y todo el mundo pidiendo publicidad. ¿Y él ya sabe, Uribe, que no hay?

Juan Manuel Daza: Ya sabe, yo le dije “estamos pasando pena”, que la gente en las regiones es la que está pagando de su bolsillo la publicidad.

Publicidad

María Claudia Daza: Ya mandaron un link, ya por lo menos ‘El Ñeñe’ Hernández mandó a hacer una cantidad, 20 millones de pesos en publicidad pa’ regalar en Valledupar, que no hay, que da pena.

Las peleas dentro el Uribismo iban incluso hasta por la ubicación de vallas publicidad.

Toda la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y más detalles de las conversaciones las podrá encontrar haciendo clic aquí .