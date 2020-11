Autoridades raizales piden al Gobierno impedir la entrada de multinacionales hoteleras a Providencia

A través de una carta enviada al presidente Iván Duque , Jeniffer Isabel Bowie, delegada raizal Council, dice que se dirige como autoridad raizal y representante de las comunidades de Providencia y Santa Catalina y escribe para exigir algunos derechos tras el devastador paso del huracán Iota .

La mujer le hizo varias peticiones al primer mandatario de los colombianos y llamados especiales a respetar la cultura del pueblo raizal. “Somos un pueblo étnico que tiene unas particularidades en estos momentos”, dice en el texto en el que hace 11 peticiones.

Señaló que, tras el paso del huracán,se debe replantear la estructura de la isla, pero que quieren ser escuchados en ese proceso. “Se han escuchado rumores e ideas sobre construcciones y la planificación de nuestro territorio, pero no se ha reunido con nuestros líderes raizales”, se lee.

“Por más que queramos confiar, tenemos razones de sobra para aguardar una profunda desconfianza frente al Estado colombiano y por ende frente al Gobierno actual”. El llamado es claro, pues piden que se respete la soberanía de la isla y que no se permita la intromisión de multinacionales hoteleras.

“En Providencia hemos hecho grandes esfuerzos porque no ocurra lo que sucedió en San Andrés. Hemos luchado en muchas ocasiones para que no entren multinacionales hoteleras, para que nuestra tierra no se venda, para que nuestro futuro sea nuestro”, se lee en la carta. Además, explica que por eso muchas personas pese a las dificultades y necesidades que padecen en este momento en la isla que quedó devastada no se han ido, por el miedo a perder sus terrenos.

También hizo un llamado a la importancia del manejo de los escombros. “Ya que se está manejando sin planeación, se está depositando todo dentro del mar de forma indiscriminada. Hay que tener en cuenta de que somos una reserva de biosfera y los residuos se deben recolectar, clasificar y sacar de las islas”, señala.

Escribió sobre la preocupación de los animales muertos que se encuentran en la isla, la ola de dengue que había antes del huracán y que las donaciones lleguen a todos los sectores y no a unos pocos. Señaló que en Providencia y Santa Catalina no se están entregando artículos de aseo, no están llegando elementos de recolección como bolsas o basuras. Señaló que como autoridad raizal también deben conocer sobre el censo de damnificados.

“Presidente, las tragedias también traen oportunidades. Sea esta la oportunidad histórica para resarcir todos esos errores, violencias y olvidos del Estado colombiano”, se lee en la misiva.