Bandera M-19 y Petro: “No se puede exaltar parte de la historia y ocultar otra”, dice víctima

El pasado domingo, en la retransmisión del discurso del presidente Gustavo Petro en Tolima, las cámaras poncharon una bandera del M-19 entre el público , lo que generó varias críticas. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la experta en memoria y medidas de no repetición, Helena Urán Bidegain.

¿Qué significa esa bandera del M-19 en el discurso presidencial?

Helena Urán es autora de 'Mi vida en Palacio', e hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, asesinado en la retoma del Palacio . Se refirió a las palabras del presidente Gustavo Petro, en las que hizo alusión a "las cabales, las Palomas y aquellas que se disfrazan".

Urán mencionó que, aunque esta frase podría referirse a varios sectores, la ambigüedad del lenguaje político subraya la necesidad de aclarar y debatir, como ella lo ha venido haciendo, el significado detrás de estos símbolos históricos.

"Antes que eso, él dice a la 'frentera', además, lo dice singular y 'a la que se disfraza'. Podría ser cualquiera de las dos. No sé, es difícil como sacar conclusiones, pero tampoco sería raro que sí se refiriera a mí porque que creo que fui de las primeras personas que puse en el debate la importancia de los símbolos y aquí a mí me interesa no únicamente en calidad de víctima y, esto creo que es importante hacer énfasis, es un tema que tiene que ver con la identidad nacional", señaló.

Aseveró que es un tema que les “atañe a todos” y el derecho a la verdad, el derecho a la memoria “no es algo exclusivo de las víctimas”. Dijo que su debate sobre los símbolos y lo que representan va más allá del dolor.

“No es algo que solamente las víctimas deben reclamar . Lo debemos reclamar en conjunto. Yo trabajo desde hace años en temas de memoria y en no repetición y, lo simbólico tiene absolutamente que ver en la nuez de la no repetición. Es por eso por lo que yo he sido tan enfática. No es que hable aquí desde el dolor; esto es otra dimensión que tiene que ver también con mi preocupación en relación con la exaltación de estos símbolos, pero creo que es más desde lo profesional y desde lo técnico", indicó.

Urán afirmó que el presidente Petro ve la bandera del M-19 como un símbolo de paz y, aunque reconoció que es fundamental hablar de su proceso de desmovilización, no se puede olvidar “la otra cara de la moneda” sobre la violencia que este grupo provocó en ese entonces.

"Él considera que la bandera simboliza la paz , puesto que ellos se desmovilizaron y eso lo celebramos todos y, es importante hablar de eso. Podemos hablar de la bandera, pero siempre y cuando no se deje de lado la otra parte, o sea, ellos produjeron violencia y produjeron dolor y, esas dos partes de la moneda tienen que estar presente cuando uno hace memoria”, precisó.

No se puede solamente, desde una tarima de poder, exaltar una parte de la historia y ocultar y negar lo que ellos produjeron al país, fueran cuales fueran las razones que los llevaron a eso agregó.

También se refirió a las medallas a militares condenados . En este caso, dijo que tienen un significado y que, pese a que la Constitución establece que deben retirarse, se mantienen, lo cual criticó.

Esto, sumado a que se de acabar, según recalcó, con la impunidad espacial, que explicó son lugares que llegaron a ser “escenarios de horror, de tortura y siguen estando como si nada hubiera sucedido”.

“Yo creo que el tema de la bandera tiene que enmarcarse en un conjunto de asuntos que hemos normalizado en Colombia. Ahora nos espantamos porque tiene que ver con el M-19 , pero creo que también valdría la pena acá hablar sobre, por ejemplo, las medallas militares que han sido condenados en tercera instancia y que, sin embargo, aunque está en la Constitución que se debe retirar esas medallas, que también es simbólico, se mantienen", aseguró.