La Cancillería confirmó este martes que el jefe de gobierno alemán, el canciller Friedrich Merz, asistirá a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE) que se llevará a cabo en Santa Marta, Colombia, entre el 7 y el 9 de noviembre.

La noticia, fue dada a conocer por la ministra Yolanda Villavicencio desde Alemania, en Mañanas Blu.

La ministra Villavicencio, quien se encuentra actualmente en Alemania y se dirige a Bélgica para una reunión con el presidente Petro sobre la presentación del Global White Gri e, destacó que la confirmación de la asistencia del canciller alemán, a quien también se le refiere como Friedrich Mertz en la misma conversación, "significa que esta relación bilateral entre Colombia y Alemania pues está en su mejor momento y eso creo que significa mucho para la estabilidad del país y para las alianzas estratégicas con las otras regiones".

Colombia, al ejercer la Secretaría pro tempore de la Celac, tiene la responsabilidad de garantizar la presencia y el éxito de esta cumbre, considerada "tan importante en las relaciones de América Latina y Europa". La participación del jefe de gobierno alemán garantiza, según la Cancillería, una "continuidad" y el "fortalecimiento de esas relaciones y de esa cooperación".



Fortalecimiento de la cooperación bilateral y seguridad

La visita de la ministra a Alemania no solo tuvo como objetivo gestionar la presencia del alto mandatario en la cumbre de la CELAC-UE en Santa Marta, sino que también incluyó avances sustanciales en materia de seguridad y coordinación policial.



La ministra Villavicencio detalló que durante su agenda en territorio alemán se llevó a cabo un evento trascendental para la cooperación de seguridad con el continente europeo. "hemos cumplido hoy una agenda muy importante donde hemos hecho la inauguración de la agregaduría policial, la número 25 de las que hay en el mundo". Esta nueva agregaduría tiene como objetivo principal "la coordinación policial con eh las diferentes policías de la Unión Europea, particularmente con Alemania".

La nueva estructura diplomática-policial representa "un avance importante en la lucha contra el crimen internacional y las organizaciones eh que hacen actividades ilícitas".

La Cancillería insistió en que el objetivo principal es que "haya en Colombia es un consulado que ejerza las funciones de consulados". La funcionaria aseguró que a su regreso a Colombia se podría explicar de manera más detallada la situación y las gestiones internacionales que se han estado realizando de cara a la cumbre de la Celac. La confirmación de la asistencia del canciller Friedrich Mertz (Fredy Smers) a la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta se mantiene como el anuncio más relevante para la política exterior colombiana en el contexto europeo.