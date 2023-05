Cero y van dos: reforma laboral, estancada por falta de apoyo

Hay poco ambiente para la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y por segundo día consecutivo el debate tuvo que ser cancelado porque no llegó el número mínimo de congresistas que se requiere para iniciarlo.

La situación es tan compleja que las directivas ni siquiera llamaron a lista. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, simplemente contaron cabezas y levantaron la sesión.

"Claro que sí alcanzamos, hay mucho tiempo todavía. Hoy los partidos estaban en bancada y ante eso no hay nada que hacer los liberales estaban en bancada, los conservadores en bancada (...) La reforma a la salud ya pasó a un término distinto a plenaria y ahora que no se ha abierto todavía la reforma laboral les pido que no lo satánicos porque no viene con ese mismo tufo", dijo Escaf tras el término de la reunión.

Además de la ausencia de los representantes del proyecto liberal y conservador, se registraron las ausencias de la oposición; es decir, de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático.

Tampoco hubo quórum en la Comisión Séptima de Senado para anunciar el inicio del debate de la reforma pensional ,con lo cual se tendrá que esperar para la siguiente semana.

El periodo de sesiones ordinarias va hasta el 19 de junio

"Esperamos que aquí en el debate se tomen las mejores decisiones. Varios congresistas nos han pedido la ponencia nuestra, está en manos de ellos y soy respetuosa de la democracia porque aquí vamos a decidir en democracia", dijo, por su parte, el representante del Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, que presentó un texto para primer debate que el Gobierno califica como una "contrarreforma".

