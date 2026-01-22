En vivo
Cifras de homicidios en Huila preocupan a las autoridades: van más de 35 casos en enero

Cifras de homicidios en Huila preocupan a las autoridades: van más de 35 casos en enero

De acuerdo con las estadísticas oficiales, las modalidades de homicidios en el Huila son atribuidas a riñas, sicariatos y grupos armados residuales.

