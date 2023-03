Con dura acusación, disidencias de ‘Iván Mordisco’ justifican amenaza a excombatientes de Mesetas

Este viernes se conoció una dura carta de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en la que justifican las amenazas contra los excombatientes que se encuentran en el ETCR de Mesetas, Meta. Además, se quejan del fiscal Francisco Barbosa y revelan que, como “gesto de buena voluntad”, dejarán en libertad a cuatro milicianos del ELN.

En la carta, por un lado, justifican esa amenaza armada contra los integrantes de ese ETCR en Mesetas, diciendo que algunos de los reincorporados estarían intentando ayudar a la Segunda Marquetalia o al ELN para que ingresen al Meta.

“Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona. Se les dijo, si quieren luchar que se uniformen para la guerra y no se mezclen con la población civil. El Estado es responsable y no las FARC EP, de los incumplimientos a quienes una vez entregaron las armas a cambio de bienestar personal”, se lee en el texto.

Además, en otro punto del comunicado, las disidencias, que operan principalmente en el sur y suroriente del país, dicen que dejarán en libertad cuatro milicianos del ELN como gesto de buena voluntad para que pronto se instalen las mesas de negociación con el Gobierno.

“Haciendo caso a la evolución y madurez de la confrontación, acatando el estatuto de respetar la vida del enemigo vencido, aplicando el Art. 3 común de los Acuerdos de Ginebra, informamos que dejaremos en libertad a cuatro combatientes del Ejército de Liberación Nacional capturados por nuestras fuerzas el pasado 14 de marzo en área rural del municipio de Tame, Arauca. A la par, instamos a nuestro enemigo común, a los elenos, y Segunda Marquetalia a actuar en reciprocidad al DIH”, informaron las disidencias en la misiva.

Finalmente, hicieron una crítica al fiscal general, Francisco Barbosa, por los “vericuetos jurídicos” que ha puesto para la suspensión de las órdenes de captura de algunos comandantes de este grupo armado.

“Así mismo, nuestro llamado al Fiscal General de la Nación a atender los llamados a la Paz, facilitando una vez más la participación de nuestros hombres, urgentemente, en el monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral”, añaden las disidencias.

Y es que, por la situación que viven los reincorporados en Mesetas, se ha conocido que el presidente Gustavo Petro iría a ese lugar el próximo miércoles, 29 de marzo, para supervisar la situación.

