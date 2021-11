Corte Suprema cita a representante Jennifer Arias por el plagio de su tesis

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a rendir versión libre y espontánea a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, el próximo lunes 13 de diciembre y a su compañera de tesis Leydy Lucía Largo Arango.

La diligencia fue programada por el magistrado Héctor Alarcón, quien considera pertinente escuchar la versión de Jennifer Arias y Leydi Largo, después de conocerse la conclusión del informe de la Universidad Externado, que indica plagio en la tesis de la maestría de gobierno.

La decisión se produce luego de que la Universidad Externado pidiera a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación investigar los documentos que demostrarían que Arias y Largo plagiaron apartados de su tesis titulada ‘Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional’.

Sobre este caso, a través de Twitter la congresista señaló que "tiene la tranquilidad de actuar bajo los preceptos de la Ley”. “Manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, añadió.

Las dos citadas rendirán su versión por separado y podrán ir con su abogado de confianza si así lo consideran.

