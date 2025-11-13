¿Cuáles serían los efectos si Colombia deja de colaborar con inteligencia de EEUU?

El martes, el presidente Petro a través de un trino ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, asegurando que la medida se mantendría mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.

Sin embargo esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a una mala interpretación de funcionarios del gobierno y de algunos medios de comunicación el anuncio del presidente Gustavo Petro, pues según él “nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia” y “seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.

En diálogo con Mañanas Blu, Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia, habló en Mañanas Blu, sobre cuáles serían los panoramas hipotéticos en caso que Colombia se negara a esta colaboración con inteligencia de Estados Unidos.



Dependencia mutua y riesgo recíproco

Existe la tendencia a pensar que cualquier debilitamiento en la colaboración de inteligencia perjudicaría mucho más a Colombia, dado que Estados Unidos es visto como el "monstruo grande" de la geopolítica internacional. Sin embargo, Dickinson enfatiza que la relación es recíproca y que Estados Unidos depende muchísimo de la inteligencia colombiana.

Un posible corte en la colaboración sería un acto recíproco. Esto se debe a que EEUU actualmente no está compartiendo inteligencia sobre sus operaciones en el Caribe ni con Colombia ni con la mayoría de los países europeos. Al restringir la colaboración, Colombia pondría un "precio en la relación". Para contestar directamente a la pregunta sobre el impacto, si Colombia dejara de colaborar, los Estados Unidos se estarían "pegando un tiro en el pie".



Inteligencia colombiana

La contribución de Colombia a la seguridad estadounidense es cuantificable y significativa. De hecho, una cifra proveniente del Senado de EEUU indica que el 85% de las incautaciones que realiza Estados Unidos en el mar Caribe provienen de inteligencia de Colombia. Esto subraya que el intercambio es fluido y sirve a los intereses de ambos países.

La riqueza de la inteligencia colombiana radica principalmente en sus fuentes humanas, dada su capacidad para estar en distintos lugares del conflicto interno y en las fronteras. Además de la inteligencia humana y digital, en el espectro naval es crucial la información que Colombia comparte con sus colegas estadounidenses sobre barcos o contenedores contaminados que pasan por la jurisdicción de EEUU.

