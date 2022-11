El senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, rechazó el artículo del Código Electoral que permitiría el cambio de sexo a los cinco años y calificó la posibilidad como un engendro. El parlamentario aseguró que la proposición será hundida y que no cuenta con el respaldo del Gobierno.

"No se sabe quién es el padre del engendro. No conozco el artículo en detalle, no es autoría nuestra. En principio, lo que estamos conociendo merece nuestro rechazo absoluto y el de los padres de familia. Un artículo que pretenda, según dicen, que a los cinco años de edad los niños puedan decidir si se cambian de sexo, es verdaderamente un exabrupto, no tiene ningún futuro. Debe ser autoría de alguno de los representantes a la Cámara", sostuvo Barreras.

El legislador anunció, en entrevista con Mañanas Blu que se pedirá el hundimiento del artículo y aseguró que la propuesta es delirante y carente de toda lógica.

"No tiene ninguna viabilidad, riñe con toda lógica. Esto parece verdaderamente delirante, hasta donde conozco. El Código Electoral original, que fue aprobado por el Congreso pasado, con el voto nuestro, moderniza el sistema muy viejo que tiene 40 años. Sin embargo han aparecido, en la nueva discusión de la Cámara, una serie de artículos que no conocemos en el Senado y que no vienen en texto original. Estamos empezando a hacer una exhaustiva revisión porque ese paquete de artículos, que son como de 70 a 80, incluido esto, seguramente deberán ser excluidos para que pueda avanzar el código original", indicó el legislador.

El congresista Barreras pidió cautela y aseguró que el artículo no puede darse por muerta hasta que no se le dé la estocada final. Además, sostuvo que defender la inclusión no puede dar paso a proposiciones descabelladas.

"Eso no tienen ningún futuro. A ningún padre de familia se le ocurriría que a su hijito de 5 años le pregunten de qué sexo quiere ser. Una cosa es la inclusión, la diversidad, el respeto que nosotros defendemos y otra es proposiciones delirantes y exageradas como estas", opinó el presidente de la corporación legislativa.