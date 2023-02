Denuncia contra Pedro Santana: “Reforma a salud fue redactada por un bachiller que está mintiendo”

El representante del Centro Democrático Andrés Forero denunció a través de sus redes sociales que Pedro Santana, asesor y amigo de la ministra Carolina Corcho y quien sería el padre intelectual de la reforma a la salud, habría mentido respecto a sus títulos académicos. Según dijo, no es ni filosofo ni sociólogo.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante Forero comentó que se le hizo “aún más extraño” que Santana fuera presentado como un vocero de la ministra Corcho cuando, actualmente, no es funcionario del Gobierno.

“A mí me sorprendió mucho cuando el señor Santana empezó a presentarse como vocero oficial de la ministra Carolina Corcho, de hecho, en unos trinos del presidente del Congreso, Roy Barreras, decía que era la voz de la ministra y tenía mucha influencia dentro del Ministerio (de Salud)”, señaló.

Según contó, luego de las denuncias que se conocieron contra Santana por acoso sexual y por lo que salió de la ONG Viva la ciudadanía, le llegó otra información en su contra, que los títulos universitarios que decía tener eran falsos. Por eso, investigó vía derecho de petición y tanto la Universidad Nacional como la Universidad del Rosario le respondieron que Santana no tenía títulos de graduado allí.

Publicidad

“La información que me llega también me decía que el señor no se había graduado de nada. Entonces me puse a investigar en los foros en los que él había participado, en las presentaciones que tiene y vi que él se presentaba como filosofo de la Universidad del Rosario y como sociólogo de la Universidad Nacional”.

Fue entonces cuando mandó derechos de petición a ambas universidades y esta semana, según aseguró, le llegó la respuesta donde dice que el “señor no se graduó”. En ese sentido, aseveró que, si Santana es uno de los que ayudó a armar el texto de reforma, se puso en manos de un “bachiller que está mintiendo”.

Publicidad

“En el caso de la Universidad del Rosario, me dicen que él sí cursó siete semestres en la década de los 80, pero que no se graduó. En el caso de la Universidad Nacional, sencillamente no aparece por ningún lado. En la práctica estamos viendo que la reforma más importante de este cuatrienio fue redactada por un bachiller que está mintiendo sobre sus títulos académicos”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: