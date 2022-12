Después de un año, Colombia abre sus fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Panamá

La canciller encargada, Adriana Mejía, anunció en el foro What is the road ahead for Colombia que desde este miércoles la frontera con Ecuador, Perú, Brasil y Panamá se abren después de un año y un mes cerradas.

Afirmó que esto se da después de que han logrado acuerdos con grupos étnicos en el sur del país.

“Vamos a abrir la frontera sur hoy, con Ecuador Perú y Brasil”, dijo.

La canciller (e) aseguró que esto se da ante el reclamo que hicieron los indígenas en el departamento de Nariño.

Recordemos que las fronteras se habían cerrado desde marzo de 2020 debido a la pandemia con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el Gobierno Nacional ha expedido la Resolución 0667, de 19 de mayo de 2021, por medio de la cual se abren los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú y la República Federativa del Brasil, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 19 de mayo de 2021”, aseguró la Cancillería.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que las fronteras se abren después de tener un concepto positivo.

“En la medida en que ya tenemos un avance en la vacunación y los niveles de contagio de Colombia se han claramente equiparado”, dijo.

