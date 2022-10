Dura respuesta de Petro a gremios y a “fuerzas políticas tradicionales” por críticas a la tributaria

El presidente Gustavo Petro lideró este miércoles el Diálogo Regional Vinculante en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, y desde allí respondió a los sectores que han criticado el proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso de la República. Les contestó a los gremios y a las “fuerzas políticas tradicionales”.

Y es que la respuesta se da en medio de un contrapunteo que ha sostenido con gremios como la ANDI, cuyo presidente, Bruce Mac Master, señaló en las últimas horas: “Es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”.

Petro respondió en su intervención en Turbo que “ellos no van a pagar el hueco que dejó el presidente Duque por su mala política económica”. “Tiempo tuvieron los gremios económicos para decirle al presidente ‘por ahí no es’, no abra huecos, no sobre endeude al país, tiempo tuvieron para la corrección, no es el momento de decir ahora cuando queremos pagar esa deuda con impuestos de las grandes fortunas improductivas que entonces las pague el pueblo”, añadió Petro.

El presidente, además, manifestó que ese hueco económico lo va a pagar. “Vamos a aumentar la capacidad para que este país pueda pagar sus deudas, que no contrajimos nosotros, sino el pasado; pero eso no se hará con el sacrificio de la gente más pobre ni con el sacrificio de la gente que trabaja todos los días simplemente para poder sobrevivir”, agregó.

Respecto a las críticas de diversos partidos al contenido de la reforma tributaria, Petro les dijo: “A esas fuerzas políticas tradicionales les digo sí, un grupo de gente dinerada va a pagar más impuestos, no se van a arruinar por ello; lo que no podemos es volver al pasado a pensar que un déficit tan grande como el que dejaron, que no lo dejó Petro, gastos por encima de los ingresos en una cantidad abismal de decenas de billones de pesos, no lo van a pagar los pobres”.

