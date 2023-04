EEUU sabe que si negociaciones salen bien puede haber personas que no sean extraditadas: minjusticia

Después de su visita a Estados Unidos como parte de la comitiva que acompañó al presidente Petro en su reunión con el presidente de ese país, Joe Biden , y con un nutrido número de congresistas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que ese país “sabe y respeta” que si alguna negociación de paz es exitosa puede haber personas que no sean extraditada.

“El tema de extradición a ellos los tiene tranquilos porque el régimen de extradiciones sigue funcionando exactamente igual a como ha venido funcionando en los últimos 20 años, el presidente Petro ha concedido todas las extradiciones que han llegado en estos siete meses, al ritmo que han llegado”, aseguró Osuna .

Además, anticipó que el Gobierno de Estados Unidos sabe y respeta que si alguna de las negociaciones sale bien puede haber personas que no sean extraditadas.

“Si algunas de estas negociaciones (de paz) resulta exitosa haya algunas personas, no como una política general, sino haya algunas personas con las cuales se pueda convenir, por supuesto con información y diálogo suficiente con ella, en las que el pago de la pena sea íntegramente en Colombia y por lo tanto no sea necesaria la extradición, pero ese día no ha llegado”.

También se refirió al encuentro con el presidente Joe Biden de Estados Unidos y aseguró que en un eventual nuevo encuentro entre los dos mandatarios.

“Se centrarán en medio ambiente, cambio climático, producción empresarial y reforma agraria. El tema de justicia dejará de ser prioritario. Ese es un giro muy importante”, aclaró.

El ministro de Justicia que participó en el lanzamiento del libro ‘El Mapa Criminal de Colombia’, escrito por el senador de la Alianza verde, Ariel Ávila, sostuvo además que: “Lo que lleva a las estructuras criminales a someterse a la justicia es que se vean acosados. Desde principio de año se fijó en 840 toneladas la meta de incautación, llevamos 190, una cifra histórica, sumado a 83 capturas con fines de extradición. Garrote sí trae la ley”.

