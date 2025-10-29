¿Efectos de la lista Clinton? Avión presidencial tuvo problemas para cargar combustible en Madrid

Los efectos de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista Clinton van más allá de sanciones económicas, como congelar cuentas o impedir negocios con Estados Unidos. Blu Radio pudo confirmar que durante su viaje a Arabia Saudita, en el marco de una gira internacional que comenzó el mandatario este lunes, hubo problemas con el avión presidencial cuando hizo escala en Madrid y a la hora de tanquear combustible.

Esto no fue una sorpresa para los funcionarios de la Casa de Nariño, porque antes del viaje los encargados de la seguridad del presidente tuvieron una reunión en la que discutieron la posibilidad de tener prohibiciones a la hora de suministrar combustible para el avión presidencial, por el temor de las compañías a sanciones de Estados Unidos. Allí, la Cancillería hizo llamadas a varios países para resolver esta duda y definir la ruta que el presidente Petro haría para llegar a su primer destino, que fue Riad.

Al aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, al avión presidencial de Colombia (FAC 0001) le negaron la carga de abastecimiento de combustible, tal como se temía. Gracias a gestiones diplomáticas, este inconveniente pudo ser solucionado y, por ello, el presidente, en un trino, escribió dando pistas de lo ocurrido:

“Agradezco la ayuda del reino de España para poder llegar a donde soy invitado. Agradezco al reino de Arabia Saudita por su recibimiento”, escribió el mandatario en X.

