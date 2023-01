“No están en el mismo saco; habrá un trato diferenciado": exintegrante del ELN

Faltando unos meses para que finalizara el 2022, el Gobierno nacional anunció el comienzo de los diálogos de paz con el ELN, con el fin de adelantar todo el proceso de paz total que el presidente Gustavo Petro anunció para contrarrestar la violencia en el país, además, el jefe de Estado anunció el 31 de diciembre un cese bilateral al fuego con grupos armados.

Sin embargo, el ELN no se acogió a este llamado del jefe de Estado y continúan operando en diversas regiones del país pese a las conversaciones que ya han sostenido con el Gobierno nacional. La situación ha puesto en mesa de debate si en un futuro próximo existirá una paz con este grupo ilegal.

“Ellos quieren que se creen y generen unas situaciones donde lleven paz a los territorios, ellos también son protagonistas (…) Ellos quieren un país reconciliado y en felicidad, no solo este grupo, sino todos, incluyendo a Petro y todos los que lo eligieron. Tenemos un Gobierno de estirpe popular y que tuvo experiencias muy semejantes que vivieron estos, estar construyendo paz y país es algo importante. Gustavo es un hombre de paz”, expresó Carlos Velandia, consultor sobre paz y exintegrante del ELN, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

El exintegrante del ELN también indicó que esa organización "no está en el mismo saco" que los demás grupos al margen de la ley con los que el Gobierno pretende realizar la paz total, como lo afirmó en su momento Antonio García.

“No están en el mismo saco, ni es tampoco el mismo tratamiento. Es un equívoco, porque el Gobierno está planteando que con el ELN habrá un trato diferenciado al igual que con las AGC, al igual que con las disidencias, es decir, cada cual tendrá un trato diferenciado”, enfatizó.

Velandia dijo que el error que ha cometido el Gobierno nacional es no incluir un vocero del ELN del Chocó, pues es una región sometida por la violencia a mano del conflicto armado y donde más presencia de paros armados se han dado.

Frente al reporte en Arauca, en donde el conflicto entre las disidencias de las Farc y el ELN tienen en confinamiento a diversas familias en zonas rurales, el consultor de paz dijo que se “ha desbordado”.

“Si mañana el ELN firmara un acuerdo al cese bilateral al fuego, no la podría incluir, porque tiene una guerra con otros grupos armados: las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, entre otros grupos delincuenciales (…) El cese tiene sentido al decir que todos los actores están llamado a no disparar en ningún sentido, de esa manera podríamos tener una razón virtuosa”, añadió.

Pese a que en varias ocasiones el ELN y el Gobierno han sostenido conversaciones a lo largo de la historia, la mayoría han fracasado, por eso, le extendió una invitación para reflexionar lo que se dice con lo que se hace: “El ELN debe entender que la victoria de Petro es una victoria del pueblo (…) Debe haber una conversación interna para hablar de lo que se está haciendo”.

“Es tiempo de paz”, aseveró Velandia y considera que, aunque no se logre nada con este Gobierno y regrese uno de derecha, no por eso se debe ‘echar bala’, sino buscar un acuerdo que lleve paz a los territorios: “Al igual Petro, no puede dejar de combatir con todos los que están en armas, pero está dispuesto al diálogo (…) Cerrar la puerta a los acuerdos de paz, no fue lo mejor y generó que el panorama de guerra se fortaleciera”.