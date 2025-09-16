Daniel Palacios propone consulta con Luna, Dávila, Oviedo, Cárdenas y Fuerza de Regiones

Durante un debate en la universidad EAN, el precandidato presidencial y exministro del Interior Daniel Palacios le propuso a varios precandidatos una consulta independiente en marzo para elegir a un candidato de cara a las elecciones en Colombia el próximo año.

Palacios le hizo la invitación a Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila y al grupo de exalcaldes y exgobernadores que integran la Fuerza de las Regiones.

“Compartimos un propósito común, compartimos una posición critica de este Gobierno, compartimos que hemos salido a la calle a recoger firmas y que no tenemos jefes. Es momento de dar una muestra de unidad”, señaló Palacios.

Daniel Palacios Foto: Presidencia

Palacios señaló que la idea es que todos apoyen al candidato que sea elegido en la consulta en marzo.

“Estamos candidaturas que han demostrado que son independientes, que no están con Petro”, agregó Palacios.

En el debate también estaba Mauricio Lizcano y Palacios aseguró que, con respeto, no lo invitaba a participar en esta propuesta, teniendo en cuenta que hizo parte del Gobierno actual.

“Los que estamos claros que el camino que ha construido este Gobierno nos está llevando por el camino equivocado podemos decirle a Colombia, que está pidiendo unidad, que los que estamos en el camino de la independencia, los que estamos recogiendo firmas vamos a llegar a una consulta democrática para que decida quien de nosotros llegará a la Casa de Nariño a rescatar este país”, dijo Palacios.