Este es el informe de Registraduría a órganos de control: aparecieron más de un millón de votos

BLU Radio conoció el informe técnico enviado por la Registraduría a los entes de control, específicamente a la Fiscalía y la Procuraduría General, intentando dar claridad sobre los errores que causaron el desfase en la transmisión de los datos en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Tal vez lo más llamativo y relevante de las 58 páginas tiene que ver con el hallazgo de un número muy importante de votos que no habían sido reportados. Con la asignación de cuatro curules más al Pacto Histórico en el Senado se hablaba de que habían aparecido unos 500.000 votos, pero este informe detalla que en el proceso de escrutinio aparecieron 1.024.634 votos en el Senado, lo cual equivale a una diferencia cercana al 6 %.

De momento no hay certeza sobre las implicaciones de esos votos que aparecieron, pues aún no concluye el proceso de escrutinio en el Senado, a cargo del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, algunas fuentes explicaron que esos más de 500 mil votos adicionales se habrían repartido entre prácticamente todos los partidos, pero que, de momento, no se modificó la asignación de curules, salvo las que se conocen del Pacto Histórico.

Sobre qué pudo haber sucedido para que apareciera esa cifra de votos, la Registraduría señala en su informe de auditoría que hay 10 razones posibles, entre ellas el efecto visual por el mal diligenciamiento del E14 por parte de los jurados, omisión en la transmisión de los votos de los partidos en lista cerrada como el Pacto Histórico y el Nuevo Liberalismo por el diseño de los formularios, un tema del que ya se ha hablado.

También se evidencia, con fotografías de los formularios E14, el uso de asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos o partidos, “contrariando la instrucción impartida a los jurados en las capacitaciones y en el instructivo de jurados”, así como rayas, cruces, tachones y líneas en todo el formulario dificultando la identificación de votación de candidatos o partidos.

