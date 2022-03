“No hubo ataque a la página de la Registraduría”: fiscal Barbosa

Contrario a lo que dijo este domingo el registrador nacional, Alexander Vega, el fiscal general Francisco Barbosa explicó que la página de la Registraduría no fue blanco de ningún ataque cibernético.

“Estamos trabajando con la Policía para determinar qué ocurría y podemos descartar que no hubo ningún ataque a la página de la Registraduría, hubo una falla en la capacidad de esa página y por ende no podemos hablar de un ataque. Para nosotros no existió esta acción”, dijo el fiscal.

Por otro lado, reveló que, en total, fueron 117 capturas, 26 corresponden a delitos electorales.

“La mayoría por corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento. Las capturas se realizaron en Santander, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Atlantico, Antioquia, Tolima, Boyacá, Cesar, la guajira, y Quindío”, dijo.

Dentro de los capturados por delitos electorales hay dos concejales, detenidos por presunta compra de votos. Según información preliminar son: Lucila Caicedo, del partido de la U en Zipaquirá y Gustavo Adolfo Herrera, del partido Alianza Social Independiente de Calarcá, Quindío.

Las otras 91 fueron por orden de captura, por otros delitos, por ejemplo, acceso carnal violento. Uno de ellos, sería un pastor de Cali detenido por el presunto abuso sexual a 9 mujeres. También, fue capturado Margarito Mosquera Córdoba, alias ‘Margarito’, presunto responsable de homicidios, desplazamientos y extorsión en Chocó.

Finalmente, la Fiscalía también anunció que 37 personas aparecieron el domingo, dentro de los cuales hay dos jóvenes que aparecieron en Yumbo, Valle y Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Los dos fueron reportados como desaparecidos durante las jornadas de protesta del año pasado.