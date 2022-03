Fico y Petro dejan plantados a estudiantes en debate de la Universidad Javeriana

La Universidad Javeriana tenía planeado un debate este jueves en el que estaban confirmados los candidatos Gustavo Petro , Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Al evento se había invitado también al candidato Rodolfo Hernández, pero por motivos de agenda nunca confirmó.

En horas de la mañana, el candidato Gustavo Petro canceló previamente otro encuentro con periodistas. Al parecer, está a la espera de una prueba negativa de COVID-19, por lo que no asistió al debate.

Publicidad

Sin embargo, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, no comunicó a la Universidad Javeriana su inasistencia y fue a última hora que los organizadores del debate se dieron cuenta que no iba a llegar, a pesar de haber enviado previamente una comitiva para verificar las condiciones del debate.

Ante eso, Ingrid Betancourt, que ya se encontraba en el plantel educativo, pensaba en retirarse debido a que no se encontraban todos los candidatos presidenciales.

#VideoBLU A pocos minutos de iniciar el debate presidencial en la Universidad Javeriana, la candidata @IBetancourtCol se iba a retirar por la inasistencia de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Por petición de los estudiantes, decidió quedarse #VocesySonidos pic.twitter.com/vBAYd2uXAu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 31, 2022

Publicidad

“No es que me quiera ir, sino que me siento en la obligación moral de hacerlo, porque en el último debate que tuvimos se discutió el hecho de que no todos estaban invitados. Queremos simplemente hacer un llamado para que ampliemos nuestra democracia”, le dijo a BLU Radio la candidata.

Al final decidió quedarse por respeto a los estudiantes que estaban esperando el inicio del debate en el coliseo de la universidad. Mientras tanto, en diálogo con BLU Radio, el candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, mencionó que sí se quedaba.

Publicidad

“Yo nunca me he bajado de un debate. Yo digo que voy y he cumplido, como fui como profesor. Yo creo que en mi vida no he faltado a ni una clase, salvo en casos extraordinarios. Siempre que tenía una clase a una hora exacta, siempre estaba esperando en la puerta para recibirlos”, afirmó.

Los más decepcionados y molestos fueron los estudiantes que desde horas de la mañana esperaban con ansias el encuentro entre los cuatro candidatos. Al enterarse que no iban asistir algunos, decidieron retirarse.