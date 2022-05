Gobierno desmiente rumor sobre querer nombrar registrador ad hoc y aplazar elecciones presidenciales

A tan solo dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el senador Rodrigo Lara aseguró en su cuenta de Twitter que el Gobierno nacional estaría planeando aplazar la jornada electoral del próximo 29 de mayo y nombrar un registrador un ad hoc.

Hay rumores en el Congreso de que el Gobierno estaría ambientando una suspensión del Registrador como pretexto para nombrar un registrador Ad-Hoc y así aplazar la fecha de las elecciones…



Me resisto a creer que el gobierno se pudiera atrever a tanto. https://t.co/UCZi9BCnBm — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) May 16, 2022

Publicidad



Según el congresista, esto se da debido a que varios sectores políticos están presionando al Gobierno para que remplacen al registrador, Alexander Vega. Esto, tras las inconformidades provocadas por las irregularidades en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo.

Sin embargo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, desmintió lo dicho por el senador Lara y descartó que el Gobierno nacional quiera montar un registrador ad hoc de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.

“Yo vi un trino del senador Rodrigo Lara, a quién le tengo mucho respeto, hace dos semanas, en donde decía qué el Gobierno nacional había intercedido para que no suspendiera al registrador. Una semana después, ahora dice que lo queremos suspender, no entiendo la incongruencia un poco de ese argumento. Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver, si se suspende ya es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador, sí llegase a pasar, porque hay que recordar que quién nombra el registrador son los presidentes de las Cortes, luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno nacional no tiene injerencia”, dijo el ministro del Interior.

Asimismo, Palacios expresó que no es posible mover las elecciones presidenciales y que es algo que no se ha “contemplado”.

Publicidad

“Eso es algo que no se está contemplando”, aseguró el ministro.

Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy